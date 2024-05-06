Fatih Terim fonu vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir mağdur daha ortaya çıktı. İddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi ve mağdurların sayısı 27'ye yükseldi. Erzan'a yöneltilen suçlamalar arasında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 26 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiası yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, mağdur olarak yer alan Fatih Altıntaş'ın ifadelerine de yer verildi. Altıntaş, Erzan'ın banka yöneticisi olmasından ve aynı zamanda eşinin ailesinin akrabası olmasından dolayı güvendiğini ifade etti. Ancak, Erzan'ın kendisine yönelik yatırım teklifleri ve vaatleri üzerine şüphelenmeye başladığını belirtti. Altıntaş, verdiği paraya dair herhangi bir belge almadığını ve Erzan'ın karşılığında ne kadar kazanacağına dair net bir bilgi vermediğini dile getirdi.

Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.