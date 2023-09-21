Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Eylül Ahilik Haftası’nı İzmit Kent Meydanı’ndaki etkinliklerde coşkuyla kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Eylül Ahilik Haftası kapsamında İzmit Kent Meydanı’nda Ahilik Haftasını kutladı. Helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için çalışma sistemiyle asırlardır esnafa rehber olan Ahilik kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Ahilik kortejinin yürüyüşüyle başladı. İzmit Kent Meydanına kadar yürüyen katılımcılar burada düzenlenen kutlamalara katıldı. Etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Ticaret İl Müdür Vekili Sultan Kurbanoğlu, Kocaeli Esnaf Sanatkâr Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

“AHİLİK, ERDEMLİ İNSANLARDA BULUNAN ÖZELLİKLERİ ANLATIR”

Programda konuşan Büyükşehir Başkan Vekili Soydabaş, Ahilik kriterlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde erdemli insanlarda bulunması gereken özellikleri anlattığını söyledi. Programda Kocaeli Vali Yardımcısı Çalık ve birlik başkanı Durmuş da Ahilik Haftasını kutlayan konuşmalar yaptı.

ŞED KUŞATMASI YAPILDI

Konuşmaların ardından yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödülleri verildi. Yılın Ahisi plaketini Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı’ya Vali Yardımcısı Çalık, Yılın Kalfası ödülünü Kamil Nazlı’ya Büyükşehir Başkan Vekili Soydabaş, Yılın Çırağı ödülünü ise Yaser Turan’a KESOB Başkanı Durmuş takdim etti. Akabinde şed kuşatması yapıldı. Programın ardından katılımcılar esnaf stantlarını ziyaret etti. Ok atan, pişmaniye çeken katılımcılar son olarak vatandaşa Ahilik pilavı ikram etti.