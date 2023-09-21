Bursa’da bir elektrik trafosuna hırsızlık yapmak için giren şüpheli, mahallelinin elektriğini kesince kendini ele verdi. Vatandaşların fark ettiği şüpheliyi polis iğne deliğinden çıkardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan elektrik trafosundaki kabloları gözüne kestiren şüpheli, trafonun içine girdi. Burada kablolarla oynayan şüpheli mahallelinin elektriğini kesince kendini ele verdi. Vatandaşların trafodan sesleri duyması üzerine olay yerine polis çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekibi trafoya saklanan şüpheliyi, konuşarak dışarı çıkardı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli adeta iğne deliğinden çıkıp ekiplere teslim oldu. Üst araması yapılan kişi, gözaltına alınırken, o anlarda kameraya yansıdı.