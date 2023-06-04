Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına personellerine eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personellerine müdahale, denetim ve eğitim hizmetleri veriyor. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası gerçekleştirdiği başarılı arama ve kurtarma faaliyetleri ile adından söz ettiren büyükşehir itfaiyesi, hizmet kalitesinin artırılması adına personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Müdahale operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına, amir ve amir yardımcısı pozisyonlarında görev alan personellere “Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi” eğitimi veriliyor. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde olay yerinde organizasyon, olay risk yönetimi, komuta yeterliliği, dinamik risk değerlendirmesi, risk kontrol tedbirleri, disiplin risk ilişkisi, müdahale basamakları, tabyalama (konumlandırma), liderlik kapasiteleri, karar alma ve yürütme, olay yeri sektörleme (bölgeselleştirme), müdahale çeşitleri ve multidisipliner yaklaşım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.