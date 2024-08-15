Nike'ın ardından diğer uluslararası markalar da Türkiye'ye yönelik yurt dışından online satışlarını durdurma kararı alıyor. Türkiye'deki gümrük vergisi düzenlemeleri nedeniyle yabancı markalar stratejilerini yeniden değerlendiriyor. İlk adımı ABD'li spor giyim devi Nike attı; diğer markaların da benzer kararlar alması bekleniyor. Çinli e-ticaret platformu Temu gibi şirketler de alışveriş sepetlerini güncellemeye başladı.

Ticaret Bakanlığı'nın, mikro ithalatı kontrol altına almak amacıyla yaptığı gümrük düzenlemeleri, yurt dışından Türkiye'ye ürün gönderen markalar için yeni zorluklar yaratıyor. Bu düzenlemeler, özellikle yurt dışından yapılan online alışverişlerde vergi oranlarının artırılması ve hızlı kargo muafiyet bedelinin 150 eurodan 30 euroya düşürülmesini içeriyor. Kamuoyunda "Temu yasası" olarak anılan bu düzenleme, yalnızca Temu değil, diğer global markaları da etkiliyor. Nike, Türkiye'deki online satışlarını askıya aldığını duyurarak, bu değişikliklerin alışveriş deneyimi üzerindeki etkilerini incelediğini belirtti.

İdeaSoft'un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, bu düzenlemelerin global markaların Türkiye stratejilerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Özkara, Nike'ın aldığı kararın, diğer markalar için de benzer adımların habercisi olabileceğini belirtti. Ayrıca, bu dönemin yerli markalar için bir fırsat yaratabileceğini vurguladı.

Yeni düzenleme, yurt dışından kredi kartıyla yapılan tüm online alışverişleri kapsıyor. Temu'nun dikkat çekmesinin sebebi, son aylarda platformun Türkiye'deki alışveriş trafiğinde önemli bir artış göstermesi. Temu, Türkiye'de aylık 9.3 milyon aktif kullanıcıya ve günlük 1.4 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Platform, özellikle 25-44 yaş arası kullanıcılar arasında popüler.

Yurt dışından yapılan alışverişlerin artmasındaki temel neden, aynı ürünlerin Türkiye'de daha pahalı olmasıydı. Ancak yeni düzenleme ile 30 euronun üzerindeki yurt dışı alışverişler ithalat işlemlerine tabi olacak. AB ülkelerinden gelen ürünlere %30, diğer ülkelerden gelenlere %60 vergi uygulanacak. Uygulama 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olsa da platformlar şimdiden değişiklikler yapmaya başladı.

Tüketiciler, bu düzenlemelerin içeride rekabeti azaltacağını ve fiyatların artacağını düşünüyor. Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı e-ticaret hacminin 3.4 trilyon TL'ye ulaşacağını öngörüyor. 2023 yılının ilk yarısında e-ticaret hacmi %120'nin üzerinde büyüyerek 1.4 trilyon TL'ye ulaştı. Bu büyüme, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.