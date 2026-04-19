Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve artan enflasyon baskısı, ABD’de uzun yıllardır faaliyet gösteren perakende devlerini zorlamayı sürdürüyor. Teksas merkezli, 40 yıllık geçmişe sahip mobilya zinciri SuperNova Furniture da bu baskıya daha fazla direnemeyerek, azalan satışlar ve kontrol edilemeyen maliyetler nedeniyle iflas korumasına başvurduğunu duyurdu.

Satış kaybı ve maliyet artışı sektörü sıkıştırıyor

Sektörde yaşanan daralmanın en çarpıcı örneklerinden biri haline gelen şirket, faaliyetlerini yeniden yapılandırabilmek için yasal süreci başlattı. Uzmanlara göre konut piyasasındaki uzun süredir devam eden durgunluk, yükselen işçilik giderleri, artan ürün maliyetleri ve yüksek enflasyon, mobilya sektörünü ciddi biçimde zorluyor.

Ayrıca tüketicilerin mobilya harcamalarını “ertelenebilir” giderler arasında değerlendirmesi, ekonomik belirsizlik dönemlerinde talebin hızla düşmesine neden oluyor.

2026’nın ilk ayları da tabloyu değiştirmedi

ABD’de mobilya ve ev eşyası satışlarındaki gerileme, 2026 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Resmi verilere göre perakende satışlar ocakta yüzde 0,31, şubatta yüzde 0,27 ve martta yüzde 0,11 oranında azaldı. 2025 genelinde de önemli bir küçülme yaşayan sektör, bu süreçte markaların finansal dengelerini ciddi şekilde sarstı.

15 Nisan tarihinde yapılan resmi iflas koruması başvurusunun detayları da gün yüzüne çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre, köklü şirketin varlıkları 50 bin dolar seviyelerine kadar erirken, toplam borç yükünün ise 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında değiştiği belirtildi.

İflas süreci başlasa da şirket şimdilik tamamen kepenk indirmiyor. Zincire bağlı bazı mağazaların kârlılığını korumaya devam etmesi, yeniden yapılandırma süreci için umut veriyor. SuperNova Furniture yönetimi, yasal süreç boyunca şirketin açık kalacağını ve müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.