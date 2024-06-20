2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena’da oynanan maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Morten Hjulmand’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2’ye yükseltti.