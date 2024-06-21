2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4’e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.

EURO 2024’te yarının programı şöyle:

E Grubu

22.00 Belçika - Romanya

F Grubu

16.00 Gürcistan - Çekya

19.00 Türkiye- Portekiz