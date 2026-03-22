NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Miami Heat'i 123-122'lik skorla mağlup etti ve 43. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik katkı sağladı. Kevin Durant ise 27 sayı, 3 asist, 3 ribaundla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 33. yenilgisini alan Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
Adem Bona'lı Philadelphia galip
Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Utah Jazz'a konuk oldu. Philadelphia, parkeden 126-116 galip ayrılırken, Adem 16 sayı, 5 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers, ligde 39. galibiyetini aldı. Quentin Grimes 25 sayı, VJ Edgecombe 22 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Jazz'da ise Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19 sayı üretti.
Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks'a 126-110'luk skorla kaybederken, Ömer Faruk Yurtseven 2 sayı, 1 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı. Warriors'ta, De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 111 - Oklahoma City Thunder: 132
New Orleans Pelicans: 106 - Cleveland Cavaliers: 111
Charlotte Hornets: 124 - Memphis Grizzlies: 101
Orlando Magic: 104 - Los Angeles Lakers: 105
Houston Rockets: 123 - Miami Heat: 122
Atlanta Hawks: 126 - Golden State Warriors: 110
San Antonio Spurs: 134 - Indiana Pacers: 134
Dallas Mavericks: 131 - Los Angeles Clippers: 138
Utah Jazz: 116 - Philadelphia 76ers: 126
Phoenix Suns: 105 - Milwaukee Bucks: 108