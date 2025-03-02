Bankalarda unuttuğum param var mı? Nasıl öğrenebilirim?

Bu bilgi, E-devlet üzerinden kolayca sorgulanabilir. E-devlet platformunda bulunan "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmeti ile hangi bankalarda mevduat veya katılım fonu hesabınızın olduğunu öğrenebilirsiniz.

Hangi hesaplar sorgulanabilir? E-devlet üzerinden yapılan sorgulamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına bankaların yurtiçi şubelerinde açılmış olan tasarruf mevduatı niteliğindeki, TL, döviz veya kıymetli maden depo hesapları, vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, özel cari hesaplar ve katılma hesapları sorgulanabilir.

Unutulan paralar nasıl geri alınabilir? Eğer üzerinden 10 yıl geçmemişse, hak sahipleri veya mirasçılar, parayı bankalardan talep edebilir. 10 yıl geçtikten sonra ise, belirli koşullar altında ve dava açarak alacak geri alınabilir.

E-devlet'te bankadaki para miktarı görünür mü?

Hayır görünmez. Buradan ancak, hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu sorgulanabiliyor. Hesap bakiyesi, şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilir.

Unutulan paralar için son başvuru tarihi ne zaman?

Bankalarda zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF'nin internet sitesinde 4 ay müddetle ilan ediliyor. Bu yıl hesap sahiplerinin 14 Haziran tarihine kadar ilgili bankaya başvurması gerekiyor.

Zamanaşımının başlama koşulları nelerdir?

Yargıtay uygulamalarına göre, unutulan paranın 10 yıl sonra zamanaşımına uğraması, bankaca gerçekleştirilecek ilan tebligatının yapılması koşuluna bağlı. Daha basit bir anlatımla; bankadaki paranın zamanaşımına uğraması için, banka tarafından hesap sahibine bildirimde bulunması veya ilanen tebligat yapılması gerekiyor. Zamanaşımı süresinin başlangıcı da bu tebligatın yapıldığı tarihte başlar. Sahipleri hakkında bu yönde uygulama yapılmadan banka nezdindeki hakları ve alacakları kendiliğinden zamanaşımına uğramaz.

2024 yılında devredilen kalemlerin detayı nedir?

Hesaplarda unutulan 124 milyon 88 bin 469 TL, 4 milyon 597 bin dolar, 5 milyon 653 bin euro, 202 bin 224 sterlin, 138 bin 623 İsviçre Frangı, 6 milyon 473 bin Japon Yeni, 140 bin Norveç Kronu, 358 bin İsveç Kronu, 114 bin Danimarka Kronu, 29 bin 457 Avustralya Doları, 1470 Suudi Arabistan Riyali, 2 bin 535 Kanada Doları ve diğer kalemlerle birlikte toplamda 506 milyon 662 bin 509 lira tutarında kıymet TMSF'ye aktarıldı.