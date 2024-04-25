İnternetten üzerinden ev ilanı yayınlayarak vatandaşları dolandıran şüpheli Kırklareli’nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, ülke genelinde internet üzerinden ev ilanı yayınlayarak vatandaşları kapora adı altında dolandıran şüpheliye yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde Kırklareli’nde 3, Antalya’da 3, Çanakkale’de 3 ve Edirne’de 3 olmak üzere 12 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, 4 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.