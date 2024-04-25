Yalova Belediyesi, şehre yeni sosyal alanlar kazandırmaya ve zamana yenik düşen sosyal donatıları da yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi’nde atıl durumda bulunan halı saha, Yalova Belediyesi tarafından yapılan tadilat çalışmasının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Seçkin Sokak’ta yer alan mini sahadaki çalışmada, zemine atılan betonun ardından üzerine suni çim halı döşenip sahanın çevresindeki demirler ve teller yenilendi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “İlk olarak halı sahanın zemininde bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Zemine attığımız betonun ardından sahanın zeminine sentetik çim döşemesi gerçekleştirdik. Halı sahanın çevresindeki demirler ve tel örgüleri de yenileyerek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Atıl durumda bulunan halı sahayı yeniden mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

MKP yeni parkına kavuştu

Yalova Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özlem Çakıroğlu Sokak’ta yer alan alana yeni bir park kazandırdı. İçinde yeni nesil oyun guruplarından oluşan çocuk parkı, vatandaşların oturacağı çatılı piknik masaları yer alıyor. Ayrıca parkla birlikte yeni bir halı saha da yapılarak kullanımına sunuldu.

Yalova Belediyesi, çocuk oyun alanları, oturma mekânları ve halı sahasıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırmış oldu.