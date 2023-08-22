Meydana gelen olayda, ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında başlayan tartışma büyük bir şiddet olayına dönüştü. İddialara göre, söz konusu tartışma önce sözlü, ardından fiziksel saldırılara yol açtı ve nihayetinde tüfek, satır ve baltaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayın ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sonucunda kesici aletlerle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ve 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli, ambulansla hastaneye taşındı. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve kavgada kullanılan silah, satır ve baltalara el koydu. Ev sahibi F.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tartışmanın fitili, kiracı Şükran Sügerli'nin, kira kontratının daha 4 ay süresi olduğu halde evden çıkarılmak istendiğini öne sürmesiyle ateşlendi. Sügerli, evden çıkmak istemediğini belirttiği sırada, iddiasına göre dört kişinin kendisine hakaretlerle ve saldırıyla karşılık verdiğini ifade etti. Şükran Sügerli, "Daha 4 ayımız varken evden çıkmak istiyorlar. Ev sahibi evi sattığı kişiye 4 ay kontratımızın devam ettiğini söylememiş. Tartışma sırasında kapıya taş ve sopalarla saldırdılar. Eşim ve çocuğum geldiğinde ise kavga çıktı. Onlar satırlar ve sopalarla eşimin kolunu kestiler. Silahla da bize saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı." şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, tarafların ifadelerini alarak ve delilleri inceleyerek olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.