Salihli'de refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Adem Yüce ile oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı feci şekilde hayatını kaybetti. Araçtaki 17 yaşındaki milli güreşçi Beytullah Sarı ise ağır yaralandı.

Manisa'da, İzmir-Ankara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde feci bir kaza meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden 44 yaşındaki Adem Yüce yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı.

Hırdaya dönen araç yandı

Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu 20 yaşındaki oğlu Oktay Yüce, 41 yaşındaki Bekir Sarı ve onun 17 yaşındaki oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti.

17 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer 17 yaşındaki oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.