Evcil hayvan alerjisi, evde yaşayan hayvanların deri hücreleri, salyaları veya idrarlarında bulunan proteinlere karşı olan alerjik reaksiyondur. Burun akıntısı, hapşırık gibi hafif belirtilerden solunum zorluğuna kadar ciddi rahatsızlıklara sebep olabilen alerjik reaksiyonlar genellikle kedi, köpek veya tavşan, hamster gibi kemirgen hayvanlara karşı olur. Alerjisi olan kişilerin hayvanlardan uzak durması ile basit reaksiyon belirtileri engellenebilir. Ancak, ciddi reaksiyonlar için acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Evcil hayvan alerjisi belirtileri nelerdir ?

Burun akıntısı

Hapşırık

Kaşıntılı ve kızarık gözler

Gözlerde sulanma

Burun kaşıntısı

Damak kaşıntısı

Öksürük

Göz çevresinde şişlik

Solunum zorluğu

Göğüs ağrısı

Soluk verirken hırıltı

Uyku sorunları

Deri kaşıntısı

Kurdeşen

Deride kızarıklık



Burun akıntısı ve hapşırık gibi belirtiler soğuk algınlığı belirtilerine benzer. Bu sebeple, hafif belirtiler yaşayan kişilerde evcil hayvan alerjisi tanısı koymak başlangıçta zor olabilir.

Yaşanan rahatsızlık 1 haftadan fazla uzarsa, nezle ya da soğuk algınlığı yerine, evcil hayvanlarla yaşayan, çalışan veya karşılaşan kişilerde “evcil hayvan alerjisi”nden bahsedilebilir.

Evcil hayvan alerjisi neden olur?

İnsan vücudunun savunma sistemi dışarıdan vücuda giren tüm yabancı maddelere karşı vücudu korur. Bu yabancı maddeler genellikle sizi hasta edecek moleküllerdir. Bunun için “antikor” adı verilen maddeler üreterek, yabancı maddenin üzerine gönderir ve o yabancı maddeyi ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler alır.

Alerjisi olan kişilerin bağışıklık sistemi ise; polen, küf veya hayvanların deri döküntüleri gibi maddeleri de yabancı ve vücuda zararlı kabul ederek onlarda bulunan proteinlere reaksiyon gösterir.

Alerjiye sebep olan maddeler solunum yoluyla vücuda girer veya temas yoluyla vücuda girdiğinde, bağışıklık sisteminin iltihabi reaksiyonu başlar. Böylece, göz akıntısı, burun akıntısı, deride ve gözlerde kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkar. Solunum yollarında artan sıvı, solunumu güçleştirir ve hatta ciddileşerek solunum yollarını tıkamaya başlayabilir.

Hayvanların alerjiye sebep olan proteinleri çevreye nasıl yayılır ?

Kedi, köpek, hamster, fare, tavşan gibi hayvanların deri döküntüleri, tüy, salya, idrar ve terleri alerjiye sebep olan maddelerdir.

Deri döküntüleri havaya karışarak solunum yolları ile vücuda girdiği gibi, mobilya ve giysilere de bulaşarak temas yoluyla vücuda bulaşabilir.

Halı, kilim, mobilya ve giysilere bulaşan salya da sürüldüğü yerden temas yoluyla ve kuruduktan sonra da havaya karışarak solunum yoluyla insan vücuduna girebilir.