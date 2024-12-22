Yangın sonucunda, hafif ticari araç tamamen kül olup geriye sadece demir yığınları kaldı. Aynı garajda park halinde bulunan bir otomobil ise maddi hasar gördü. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi ise yoğun duman nedeniyle etkilendi.

Budaklar Mahallesi’nde bulunan K.Y.’ye ait evin garajında park halinde duran hafif ticari araçta henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracın önünde park halinde bulunan bir otomobil de yangından etkilenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafif ticari araçtan geriye demir yığınları kaldı, otomobilde ise maddi hasar oluştu. Ayrıca yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ise dumandan etkilendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.