Oyun, güç ve performans bilgisayarı Excalibur E750, Intel’in en yeni işlemcisi Arrow Lake Core Ultra ile yenilendi. Yüksek performans ve çoklu görev sırasında daha az enerji tüketen yeni işlemci, Excalibur E750’nin sunduğu trend teknolojileri maksimum verimle gerçekleştirmesine destek sağlıyor.

Yeni standartlar belirleyen yüksek performanslı işlemciler, yapay zeka destekli ekran kartları ve sistemsel optimizasyon sağlayan anakartlar gibi teknolojiler masaüstü bilgisayar kullanımını yaygınlaştırdı. Intel’in en son duyurduğu ve en güçlü işlemcisi Arrow Lake Core Ultra ile yenilenen Excalibur E750, masaüstü bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getiren konfigürasyon seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de en son nesil olan Ultra Series 2 işlemcilerin gücüne sahip Arrow Lake Core Ultra; i9-285K işlemcisi ve 3nm teknolojisi ile üretilmiş olup, toplam 24 çekirdek (8 performans odaklı P-Core ve 16 verimlilik odaklı E-Core) ve 24 iş parçacığı içeriyor. Turbo hızda 5.7 GHz seviyesine ulaşabilen işlemci, DDR5-6400 bellek desteği ve PCIe 5.0 uyumlu. 24 lane ile de yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaları destekliyor. Ayrıca, 36MB Intel Smart Cache özellikleri ve 36 TOPS yapay zeka gücüyle, çoklu görevlerde üstün işlemci gücü sağlıyor.

Maksimum verimlilik, yüksek performans

Oyunlarda en iyisi olmak ya da en detaylı projelerin bile üstesinden sorunsuz gelebilmek için güçlü bir masaüstü bilgisayar arayışında olan gamer ve profesyonellerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikler, Excalibur E750’de bir araya geliyor. Intel’in en yeni ve en güçlü işlemcisi Arrow Lake Core Ultra ile yapay zekanın gücünü etkin bir şekilde kullanan Excalibur E750, kullanıcıların potansiyelini ortaya çıkarmasına imkan tanıyan bir teknoloji sunuyor. Arrow Lake Core Ultra’nın sunduğu gelişmiş enerji verimliliğiyle çok daha serin ve sessiz çalışan Excalibur E750, ısı optimizasyonu sayesinde yoğun yük altında tam performansta çalışıyor.

Yapay zeka ve çoklu görevde başarı

Excalibur E750, yapay zeka destekli işlem gücüyle en zorlu görevlerde bile yüksek performans sunarken aynı zamanda çoklu muhtemel görevleriyle de dikkat çekiyor. Yapay zeka teknolojisi, oyunlardan fark oluşturucu projelere kadar geniş bir yelpazede işlem gücünü optimize ederek, karmaşık işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde tamamlıyor. Bu sayede profesyoneller tasarım, video düzenleme ve veri analizinde en üst düzeyde verimlilik elde edebiliyor.