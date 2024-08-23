Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek isteyen oyun tutkunları, Excalibur Clan ile yepyeni bir maceraya atılıyor. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı markası Excalibur’un düzenlediği Excalibur CS2 Poolday Parti, her yaştan ve kategoriden oyuncunun strateji ve becerilerini sergileyebileceği, sürpriz isimlerin yer aldığı bir turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Counter Strike serisinin efsane haritası Poolday, Excalibur Clan’ın düzenlediği Excalibur CS2 Poolday Parti turnuvası ile yaz sıcaklarından kaçmak isteyen oyun tutkunlarının serinleme merkezi haline geliyor. Excalibur Discord sunucusunda düzenlenecek olan bu etkinlikte, her yaştan ve seviyeden oyuncu bir araya gelecek. Hedef çok net: 9 boş şezlongdan birisini kapmak. Final turu için havuz başı biletini almaya hak kazanan oyuncular son aşamada, Özgür ‘Root‘ Alagül ile karşılaşma şansı yakalayacak.

Serin sular, sıcak rekabet

Excalibur Clan üyelerine özel olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 24 Ağustos 13.00’te eleme turları ile başlayacak. Eleme turunun ardından finale yükselen oyuncular, 31 Ağustos 20.00’de gerçekleşecek final karşılaşmasında tüm hünerlerini sergilemek üzere bir araya gelecek. Kazananın 23.8’’ Excalibur Monitör saihibi olacağı turnuvada, katılım sağlayan oyuncular arasından çekilişle belirlenecek 3 kişiye de Excalibur Gaming Sırt Çantası verilecek. Etkinliğe katılmak, sınır tanımayacak rekabetin bir parçası olmak ve eğlenceyi ikiye katlamak için sen de mücadeleye katıl.