Oyun dünyasındaki iddialı duruşunu pekiştirmek isteyen Excalibur, ‘Geleceğin Dünyasında Kazanan Sen Ol!’ sloganıyla oyuncuları fütüristik bir dünyaya davet ediyor. İzleyiciler, geleceğin teknolojisiyle donatılmış ‘Gücün Şehri’ne yolculuk yaparken Excalibur laptop’un gücü ve hızıyla benzersiz bir oyun deneyimi yaşıyor.

Excalibur’un ‘Geleceğin Dünyasında Kazanan Sen Ol!’ sloganıyla oyuncuları geleceğe taşıyan bu yeni çalışma; izleyicileri Gücün Şehri olarak adlandırılan, geleceğin teknolojisiyle tasarlanmış bir dünyaya götürüyor. Bu dünyada, Excalibur laptopun en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştiren donanım özellikleri, fütüristik bir anlatımla sunuluyor. Geleceğin Şehri, Excalibur laptopun ileri teknolojisini simgeleyen bir metafor olarak tasarlanmış olup, Akıllı Soğutma Teknolojisi, yüksek performanslı Intel İşlemci ve NVIDIA Ekran Kartı ve Dolby Audio Ses Sistemi gibi donanımların sunduğu üstün performans gözler önüne seriliyor.

Excalibur’un sunduğu hız, güç ve akıcılık sayesinde oyuncuların en yüksek performansa ulaşabildiği bu görsel deneyim, etkileyici sahnelerle destekleniyor. İzleyicilere, Excalibur ile kazanmanın her zaman mümkün olduğu hissi veriliyor. Excalibur, oyuncuların oyunlardaki üstünlüğünü pekiştiren bu vizyonla ileri teknolojiyi en iyi şekilde sunarak kullanıcılarının hem bugünün hem de geleceğin kazananları olmalarını sağlıyor.

“İleri Teknolojimizin sunduğu tüm avantajları hissettirmeyi amaçladık”

Excalibur’un ‘Gücün Şehri’ reklam çalışmasını değerlendiren Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, ‘Geleceğin Dünyasında Kazanan Sen Ol!’’ sloganıyla sunduğumuz film, Excalibur’un gücünü ve oyun tutkunlarına sağladığı benzersiz özellikleri görsel bir sunumla özetliyor. 2,5 aylık bir çalışmanın ürünü olan bu filmimizle, oyuncuların Excalibur’un sunduğu teknolojilerle hem bugünde hem de gelecekte rakipsiz olmalarını sağladığımızı anlatmayı amaçladık” açıklamasında bulundu.