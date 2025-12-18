Ümraniye Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışını, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına doğrudan dokunan projelerle somutlaştırmaya devam ediyor. Bu anlayışın önemli örneklerinden biri olan Gönülden Gönüle Giyim Mağazası, ilçedeki toplumsal dayanışmanın güvenli, saygılı ve sürdürülebilir bir adresi olarak hizmet veriyor.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde 2020 yılından bu yana Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren mağaza, vatandaşlara alışılmış yardım modellerinin ötesinde bir deneyim sunuyor. Belirlenen periyotlar dâhilinde mağazaya gelen hak sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak, kendi ihtiyaçlarına uygun ürünleri bir mağazadan alışveriş yapar gibi seçme imkânına sahip oluyor. Bu sayede yardım süreci, doğal ve güvenli bir alışveriş ortamı içinde gerçekleşiyor. Gönülden Gönüle Giyim Mağazası’nda yer alan tüm ürünler, kullanılmamış ve mağazalardan temin edilmiş ürünlerden oluşuyor. Kadın, erkek, çocuk ve bebek giyiminden ayakkabıya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan mağaza, kalite ve tasarım açısından piyasa standartlarıyla birebir örtüşen seçenekler barındırıyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılarken modern ve nitelikli bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Mağazanın iç düzeni, raf yerleşimi ve genel tasarımı da bu yaklaşımı destekleyecek şekilde planlandı. Ziyaretçilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri amaçlanırken, sosyal destek anlayışı; saygı, özen ve mahremiyet ilkeleriyle bütünleşiyor. Gönülden Gönüle Giyim Mağazası, yalnızca giyim ihtiyacını karşılayan bir sosyal destek noktası olmanın ötesinde, vatandaşlara değerli olduklarını hissettiren ve toplumsal dayanışma kültürünü güçlendiren bir model olarak öne çıkıyor. Ümraniye Belediyesi’nin bu projesi, ilçede sosyal belediyeciliğin çağdaş ve zarif bir yansıması olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.