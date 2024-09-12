Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, 100’ün üzerinde katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda 6 milyon TL değerindeki karavan dikkat çekti.

Alternatif tatil ve doğa yaşamı arayanlara yönelik ürünlerin sergilendiği 4’üncü Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, Marintürk İstanbul City Port Pendik’te başladı. Bu yılki fuar, Anadolu Expo Fuarcılık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile gerçekleşiyor. Fuarda 100 ün üzerinde katılımcı bulunurken doğaseverlerin isteyeceği tüm kamp ve karavan malzemeleri yer alıyor.

Fuarda 135 bin TL den 6 milyon TL’ye kadar karavanlar fuarda sergileniyor. Etkinlikte 100’ün üzerinde karavan, 200 tiny house, çadır, kamp ve karavan malzemeleri katılımcılara sunuluyor. 600’den fazla imalatçı firmanın yer aldığı fuarda, çekme karavanların yanı sıra motokaravan, araç üstü çadır karavan ve tiny house seçenekleri de sergileniyor.

“150 binden 6 milyon TL’ye kadar karavan bulunuyor”

Anadolu EXPO Fuarcılık Genel Müdürü Tamer Karaoğlu, “ Şu anda 100’ün üzerinde katılımcı firmamız bulunuyor. Çekme karavan, moto karavan, araç üstü çadırlar, off road karavanlar, off road araçlar gibi birçok doğa ile alakalı araç ve ürünler bulunuyor. Burada bulunan karavanlarımızın en ucuzu 135 bin TL, en pahalısı ise 6 milyon TL. Fuarı 6 senedir yapıyoruz. Bu sene 12 binin üzerinde online davetiye dağıtıldı. Bu sene 20 binin üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Ziyaretçiler, 15 Eylül Pazar akşamına kadar fuarımızı gezebilirler” dedi.