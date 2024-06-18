Eylem Tok'un oğlu T.C'nin İstanbul'da geçtiğimiz 1 Mart tarihinde yaptığı kazada bir çocuk babası olan Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti. Oğlunun yaptığı kaza sonrası Eylem Tok, oğlu ile beraber Türkiye'den kaçmıştı. Önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Tok ve oğlu için harekete geçilmişti.

ABD'DE YAKALANDILAR

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Tok ve oğlu ABD'de yakalanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

"SERBEST BIRAKILMALI"

Avukat Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini savunarak, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirtti. Bu nedenle ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia eden Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” ifadelerini kullanmıştı.

SAATİ BELLİ OLDU

NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Eylem Tok'un ve oğlunun duruşması bugün yapılacağı ifade etti. Ayrıca Günay TSİ 18:00'da olacağını da aktardı.