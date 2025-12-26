Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' çerçevesinde; Çanakkale Valiliği öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirildi. 2025 yılı içerisinde il genelinde 10 köyde, toplam 21 bin 600 dekar alanda mera ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 6 bin 440 kilogram tohum ve 8 bin 500 kilogram gübre toprakla buluştu. Hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle kesintisiz olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA