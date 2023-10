Seçime kadar yatırımlarla alakalı olan çalışmaları Yardımcısı Fevzi Dülger ile omuzlayan Taban, seçilmesi halinde yeni dönem için yönetimini İnegöl'ün kozmopolit vatandaş yapısını kucaklayacak, İnegöl'ü iyi bilen isimlerden oluşturmak istiyor. Bu yönde de ince eleyip sık dokuyor. Tabi Fevzi Dülger'i bu kadro da görmek de istiyor.

ANKETLERDE ÖNDE

AK Parti İnegöl de aday olabilecek isimleri belirlemek için anketler de yapıyor. 4 isim arasında anket yapılmış. Aldığım bilgiye göre Taban önde gidiyor.

ÜÇLÜ SAC AYAĞI

Eski Milletvekili Sedat Kızılcıklı, eski ilçe başkanı Bülent Temelli ve dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş(şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız) zamanında İnegöl-Ankara köprüsü rahatlıkla kuruluyordu. Sonraki dönemlerde yaşanan kişisel anlaşmazlıklar sonucunda bazı sorunlar yaşandı. Tabi İnegöl hizmet almakta zorlandığı zamanlarda oldu bu karmaşada.

Son genel seçimde Ayhan Salman'ın vekil olarak seçilmesiyle beraber 3'lü sac ayağı yeniden kurulup hayat bulmaya başladı gibi görünüyor. Salman, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Başkan Alper Taban ile birlikte son zamanlarda Ankara çıkarması sık sık yapıyor. Tabi bu ziyaretlerde Bakanlardan yatırım sözleri de alındı. Hatta son olarak 10 bin kişilik ilçe stadı... Zemin etüdü çalışmaları başladı bile..

Özlediğimiz yatırım hamleleri.

Şehre yatırım getirecek Ankara ile köprüyü kuracak iktidar ekibinin bir arada olup kafa kafaya verince neler yapabileceğini görmeye başladık bile.

Tabi bu ekibin her zaman yanında olan Alinur Başkan da var. Özellikle İnegöl'ün uzun yıllardır sorunu olan, her haber başlığımız "İne-göl" olan altyapı sorununa da neşter vurdu. Umarız bu ekip çalışmasına nazar değmez!

İnegöl halkının, her şeyiyle ünlü ilçemize olan yatırımların artmasını ısrarla bekliyor.