Eyüpsultan’da teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetleri programının konuğu yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi oldu. Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapan Bekir Develi, bir kez daha İsrail ürünlerine boykot çağrısını yineledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda her gün kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Tarihi ve manevi atmosferde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu yazar - televizyon programcısı Bekir Develi oldu.

“Gazze’de öldürülen çocuk sayısı dört yıldır dünyada savaşlarda ölen çocuk sayısından fazla”

Her söyleşisinde Gazze’de yaşanan drama değinen ve İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulunan Bekir Develi, bu çağrısını bir kez daha yineledi. Gazze’de öldürülen çocuk sayısının son dört yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocuklardan fazla olduğunu vurgulayan Develi, “Gazze gibi bir imtihanımız var ve elimiz kolumuz bağlı. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Ortadoğu komiserlerinden Philippe Lazzarini bir açıklama yaptı, sürecin başından bugüne kadar Gazze’de öldürülen çocuk sayısı 12 bin 400. Bu çocukların birçoğunun boyu kendilerine atılan füzelerin boyu kadar bile yok. Bu rakam üstünden altı gün geçti ve 13 bin 200 oldu. Fakat asıl bizi başımızı dizlerimin ellerimizin arasına alıp düşünmeye itecek olan istatistik şu 12 bin 400 çocuk son dört yılda dünyada vuku bulan bütün savaşlarda öldürülen çocuk sayısından daha fazlaymış. Buna Rusya - Ukrayna savaşı da dahil” dedi.

“İsrail’in en büyük gücü bizim tepkisizliğimiz”

Müslüman ülkelerin Gazze’de yaşanan katliama sessiz kaldığını belirten Bekir Develi, “Biz ses çıkarmakla mükellefiz. 56 tane İslam ülkesi var. Bu ülkeleri bir sokaktaki evler gibi düşünün. Kafayı çekmiş Siyonist mahalleye dalmış, sana küfrediyor, namusuna el uzatıyor, senin çocuğunu kocanı öldürüyor ama 56 tane evin sahibinden bir tanesi camı açıp sen ne yapıyorsun demiyor. Bugün olanın özeti, yaşadığımız budur. Bu adam neyine güveniyor. Askeri gücüne mi güveniyor? Çok daha güçlü olan İslam ülkeleri var. Ekonomik gücüne mi güveniyor? O da değil. Elindeki en büyük güç ne biliyor musunuz? Bizim sessizliğimiz. Bizim tepki koymuyor oluşumuz” şeklinde konuştu.

“Ne yapacaksak burada yapalım İsrail ürünlerini boykot edelim”

Boykotun bir direnme biçimi olduğunu, herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini ifade eden Bekir Develi, “Biz Gazze’ye gitmek savaşmak istiyoruz diyorlar ama Sultanahmet’te yaptığımız yürüyüşe bin kişiyi zor topluyoruz. Ne yapacaksak burada yapalım, İsrail ürünlerini boykot edelim. Bu ses çıkarma ve bir direnme biçimidir. Eğer bu boykot işi sadece çocuklarda bitseydi bu markaların hepsi defolup gitmişti çünkü çocuklar bu konuda bizden daha dik duruyorlar. Çocukların bir cipsi, bir hamburgeri, şekerlemesi vardı çocuklar ondan vazgeçti biz alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Fas bir boykot yaptı 18 şubesi vardı malum kahve markasının hepsi bir ayda defolup gitti. Bizim ülkemizde şu anda 663 tane var. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakın Eyüpsultan belediyemiz de elini taşın altına sokmuş kendi kahve markasını oluşturmuş. Biz de yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.