Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, haziran ayında 3 farklı mahallede 13 bin 700 metrekarelik alanda 7 bin 172 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri her gün farklı bir mahallede, farklı bir noktada asfaltlama çalışması yapıyor. Eyüpsultan’ın cadde ve sokakları belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği özverili çalışmalarla asfaltlanarak yenileniyor. Ekipler, ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda İBB ekipleriyle koordineli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, son olarak Topçular Mahallesi Muhtar Celil Kulaksız Sokağı’nda asfaltlama çalışması yaptı.

13 bin 700 metrekarelik alanda 7 bin 172 ton asfalt

Haziran ayı içerisinde 3 farklı mahallede 13 bin 700 metrekarelik alanda 7 bin 172 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 29 mahallede toplam 800 noktada asfalt yama tamiratı, 300 noktada 2 bin metrekare kilit taşı tamiratı yapıldı.