Eyüpsultan Belediyesi ile İBB’nin ilçedeki cadde ve sokaklarda koordineli olarak gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve yapım işleri 7/24 devam ediyor. Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi Selanik Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfaltlama işlemini yerinde inceleyen Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, “Burada çok değerli bir şey yapıyoruz. Eyüpsultan halkının çok temel bir ihtiyacının, bu akşam itibariyle önemli bir safhasını kat etmiş oluyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi’nin ortak yürüttüğü asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler özellikle, ilçede yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. İlçe genelinde ihtiyaç görülen yerlerde asfalt serim çalışmaları yapılırken vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi Selanik Bulvarı’nda asfaltlama işlemini gerçekleştirdi. Çalışmalara Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da katıldı.

“Burada çok değerli bir şey yapıyoruz”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Hem belediyemiz çalışanlarına hem de özellikle bütün bu sürecin sevk ve idaresini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza ve sevgili Genel Sekreter Yardımcımıza sevgilerimi, hürmetlerimi iletmek istiyorum. Burada çok değerli bir şey yapıyoruz. Eyüpsultan halkının çok temel bir ihtiyacının, özellikle Kemerburgaz - Göktürk hattı için söylüyorum, bu akşam itibariyle önemli bir safhasını kat etmiş, bitirmiş oluyoruz” dedi.

Günlük ortalama 10 bin tona yakın asfalt

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay ise yapılan çalışmalarla ilgili, “Biz günlük 10 bin tona yakın ortalama ile gidiyoruz. Sadece bu alanda da değil 20 ye yakın ilçede şu anda ekiplerimiz asfalt çalışmasına, aynı bu koordinasyonla devam ediyor. 35’e yakın yama ekibimiz de yine İstanbul’da kritik alanlarda, tehlikeli olmamak şartıyla, saha çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

“2024 yılı içinde 600 bin tona yakın asfaltı tamamladık”

2024 yılı içinde 600 bin tona yakın asfaltı bu güne kadar tamamladıklarına dikkat çeken Alpay, “Bunları da bu yıl özellikle kent merkezlerinde, kent içinde daha yoğunluklu çalışıyoruz. Emniyet tedbirleri, güvenlik tedbirleri alınıyor. Vatandaşlarımızdan da bir şey rica ediyorum, özellikle kendi can güvenlikleri ve çalışanların can güvenlikleri için trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyorum. Çünkü özenli çalışıyoruz, gündüz bu yolun trafiği çok yoğun. O yüzden gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar çalışıyoruz. Sabah iş saati gelmeden bütün ekipmanlar toplanıp gidiyor. Aslında çok daha kısa sürede bitirebilecekken, İstanbul’u da durdurmadan özenli bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle belediye başkanımıza ve belediye ekiplerine de iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum.”

Öte yandan, çalışmalar sırasında Başkan Özmen çalışanlara baklava ikram etti.