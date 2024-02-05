İlçeye yeni spor sahaları kazandırmaya devam eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İmar Spor’u da sahasına kavuşturdu. Açılışı yapılan sahayla beraber ilçede 14 spor sahası oldu.

Gerek spor malzeme desteği, gerekse saha ve tesisleşme konusunda her zaman kulüplerin yanında olan ve bugüne kadar ilçeye 13 spor sahası kazandıran Başkan Deniz Köken, İmar Spor sahasını da futbolseverlerle buluşturdu. Sahanın açılışına Başkan Deniz Köken’le birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, MHP MKYK üyesi Güllü Yener, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, Eyüp Kulüpler Birliği Başkanı Ali Rıza Yavuz, İmar Spor Kulüp Başkanı Ali Değirmenci, amatör spor kulüp yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, genç sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“14. spor sahamız ilçemize hayırlı olsun”

Sporun yaygınlaştırılması, sporcu yeteneklerinin desteklenmesi için yeni spor sahalarını gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, “Bulduğumuz boşlukların tamamını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya gayret ediyoruz. Bu şekliyle 58 park, 13 spor sahası yaptık. 90 projemiz vardı burası 90 artı bir ve 14. spor sahamız oldu. İmar Spor’un bin 700 tane lisanslı sporcusu var. Bölgemizde dokuz branşta müsabakalara katılan kulüplerimizden bir tanesi. Bu sene Eyüpsultan’da bir hayli sportif başarı var. Beş kulübümüz bu sene sezonu şampiyonlukla tamamladı. Aynı zamanda Eyüpspor bu sene Süper Lig’de lider. İnşallah bu sene BAL liginde mücadele veren Alibeyköyspor da 3. Lige tekrar çıkacak. Gençlerin önünü açmaya, onlar için tesisleşmeye, aktivitelerde bulunmaları için yeni ortamlar hazırlamaya yeni dönemde de inşallah devam edeceğiz” dedi.

Şampiyon kulüplerin hediyeleri Başkan Köken’den

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bu sezonu şampiyonlukla tamamlayan Parseller Spor Kulübü, Karadolap Spor Kulübü, Rami Spor Kulübü U14 takımlarına ve Yeşilpınar Spor Kulübü, Karadolap Spor Kulübü U16 takımlarına Başkan Deniz Köken, spor çanta hediye ederek tebrik etti. İmar Spor Kulüp Başkanı Ali Değirmenci de, kulübün yıllardır süren saha hasretine son veren Başkan Deniz Köken’e teşekkür ederek kulübün formasını hediye etti.