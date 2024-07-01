Eyüpsultan Belediyesi birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Farklı ülkelerin ve coğrafyaların kültürlerini bir araya getiren “Eyüpsultan Uluslararası Halk Dansları Festivali” yoğun ilgi gördü. Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, festivalde yaptığı konuşmada, “Dünyanın farklı coğrafyalarından, çok farklı kültürleri bundan sonra Eyüpsultan’da, bütün mahallelerimizde daha sık göreceğiz” dedi.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından ülkelerin halk danslarının sergilendiği “Eyüpsultan Uluslararası Halk Dansları Festivali” Eyüpsultanlılarla buluştu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından iki ayrı noktada, iki farklı günde yapılması planlanan festivalin ilki Güzeltepe Gençlik Merkezi’nde ikincisi ise Göktürk Atatürk Büstü önünde yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla gerçekleşen festivalde; Moldova’dan Folk Dance And Music Group "Izvorche" Ve Folk Dance Grup Basarabeanca, Azerbaycan’dan Maximood Dans Grubu, Bosna Hersek’ten Vardarın Üstünde Halk Dansları Grubu, Bulgaristan’dan "Dıvnı Tancı-Meraklııcı" Varna Ve Folklore Ensemble "Bulgaranı" Sofya, Gürcistan’dan Dance And Song Ensemble "Erısa", Dance Ensemble "Kolkhıda", Vocal Group "Ocneba" Ve "Oqros Sawmısi", Meksika’dan Folk Dance Group Alma Huasteca ve Kosova’dan halk dansları gurupları sahne aldı.

"İnsana dokunan bu etkinlikleri daha çok yapacağız"

Festivalde yaptığı selamlama konuşmasında dans etkinliklerinin devam edeceğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Dünyanın farklı coğrafyalarından, çok farklı kültürleri bundan sonra Eyüpsultan’da, Güzeltepe’de, Karadolap’ta, Akşemsettin’de, bütün mahallelerimizde daha sık göreceğiz. Çünkü Eyüpsultan bunu hak ediyor. Biz Eyüpsultan’ı hak ettiği değere kavuşturmak için insana dokunan bu etkinlikleri daha çok yapacağız. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize güzel saatler diliyorum” dedi.

Güzeltepe Gençlik Merkezi’ndeki festivalin sonunda desteklerinden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e teşekkür amacıyla çiçek takdim edildi. Dans topluluklarının, yerel kostümleri ve yerel danslarıyla izleyenlere tam bir görsel şölen sunduğu festival, dans ve müziğin ortak motifleriyle toplumları birbirine yakınlaştırmayı, yeni dostluklar ve kültürlerarası iletişim kurmayı hedefliyor.