Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi işbirliğiyle “Eyüpsultan Kariyer ve İstihdam Fuarı” düzenlendi. Fuara katılarak vatandaşlarla ve firma temsilcileriyle sohbet eden Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, “Ekim ayında da yine böyle büyük bir fuarımız olacak. Kurumsal birçok firmamızı, Eyüpsultanlı iş arayan insanlarımızla bir araya getireceğiz” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi işbirliği ile düzenlenen Eyüpsultan Kariyer ve İstihdam Fuarı iş arayan vatandaşlarla kurumsal firmaların temsilcileri bir araya geldi.

“Bu Fuar Senin İçin Eyüpsultan” sloganıyla Osmanlı Park Nikah Salonu’nda gerçekleşen fuarı ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hem iş başvurusunda bulunmak için gelen vatandaşlarla hem de fuara katılan firma temsilcileriyle görüştü.

“Bugün yelpazeyi genişlettik”

Bu fuarla birlikte firma yelpazesini genişlettiklerine dikkat çeken Başkan Özmen, “Bundan önce de bu şekilde bir etkinlik yapmıştık. Orada sınırlı sayıda firmamızla Eyüpsultanlı vatandaşlarımızı bir araya getirmiştik. Bugün yelpazeyi çok genişlettik, bunu bir fuar alanına dönüştürdük. Eyüpsultan’ın çok güzel bir yerinde Osmanlı Park’ta 25 güzide, kurumsal firmamızla Eyüpsultanlı hemşehrilerimizi istihdam amaçlı bir araya getirdik” diye konuştu.

“Ekim ayında da yine böyle büyük bir fuarımız olacak”

Fuara çok ciddi bir ilgi olduğunu vurgulayan Başkan Özmen, şunları söyledi:

“İnsanlarımızın yüzündeki o umudu görmek, onların teşekkürlerini duymak kadar değerli bir şey yok. Benim umudum, isteğim, gönlümden geçen sevincimin nasıl daha da artacağı. Yarından itibaren bu başvuruları yapan kardeşlerimiz ‘İşe alındınız’ telefonlarını aldıkça ben daha mutlu olacağım. Umuyorum, diliyorum Eyüpsultan’da istihdamın artması için, hayatı çok daha kolaylaştıracak bu etkinliklerimiz devam edecek. Ekim ayında da yine böyle büyük bir fuarımız olacak. Kurumsal birçok firmamızı, Eyüpsultanlı iş arayan insanlarımızla bir araya getireceğiz.”

“Hizmetin ayağımıza gelmesi çok güzel”

Etkinlikten memnun kaldıklarını ve çok faydalı bulduklarını söyleyen vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Kapı kapı dolaşmak yerine bu şekilde hizmetin ayağımıza gelmesi çok güzel. İyi ki böyle güzel bir etkinliği yaptılar. Çok memnunuz. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

Eğitim Ve Atölye Çalışmaları Yapıldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar kapsamında İBB Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından Mülakat Teknikleri ve CV Doldurma Semineri düzenlendi. Enstitü İstanbul İSMEK tarafından ise çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları yapıldı. Her biri alanında lider olan özel sektör firmalarının katıldığı fuar, iş hayatına sağlam bir adım atmak isteyen üniversite mezunu gençler için önemli bir fırsat olurken, kariyer yolculuklarına kurumsal bir firmada başlama imkanı sundu.