“İftara 5 Kala” sloganıyla hayata geçirilen bu anlamlı çalışma kapsamında, bu yıl 2000’den fazla kişiye trafikte iftarlık dağıtıldı.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren 15 Temmuz Kavşağı, Adliye Kavşağı, AVM Kavşağı ve Nuri Doğrul Caddesi’nde, akşam ezanına dakikalar kala başlayan ikram dağıtımıyla, iftar saatinde yolda olan vatandaşlara destek sağlandı.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Akşam trafiği nedeniyle iftar sofrasına yetişemeyen vatandaşlarımıza, bu yıl da Gençlik Kollarımız aracılığıyla iftariyelik ikramında bulunduk. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu çalışma kapsamında bu yıl 2000’den fazla kişiye ulaştık. Emeği geçen başta Gençlik Kolları Başkanımız Sadık Ünalan olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.