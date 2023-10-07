Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla her yıl rekor düzeyde başvuru alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı. Finalistler Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek ödül töreni ile 9 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.İZMİR (İGFA) - Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla her yıl rekor düzeyde başvuru alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı. Kazananlar Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek ödül töreni ile 9 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasının jüri toplantısı 15 Eylül’de yapılmıştı.

Alaçatı’da düzenlenen toplantıya jüri üyelerinden Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Fulden Dehneli, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu ve Serdal Korkut Avcı katılmıştı.

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı.