TAV Havalimanları 2026'nın ilk altı ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 29,9 milyon, iç hatlarda 18,3 milyon olmak üzere toplam 48,2 milyon yolcu ağırladı.

Havalimanı işletmeciliğinde dünyadaki lider markalardan olan TAV Havalimanları, 2026'nın ilk yarısında 48,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 867,3 milyon avro oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, '2026 yılının ilk yarısı, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği zorlu bir dönem oldu. Türk lirasının reel olarak güçlü seyretmesi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yükselen jet yakıtı fiyatları havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturdu. Tüm bu zorluklara rağmen, çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) büyümesi elde etmeyi başardık. Yılın ilk yarısında 48,2 milyon yolcuya hizmet verdik ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayımızı yüzde 1 artırdık. Ankara, İzmir ve Kuzey Makedonya'daki havalimanlarımız güçlü performanslarını sürdürürken, Almatı Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde güçlü bir büyüme kaydetti. AJet'in Milas-Bodrum Havalimanı'nda ilave uçak konuşlandırma kararının önümüzdeki dönemlerde büyümemizi destekleyeceğine inanıyoruz' dedi.

Yılın ilk yarısında finansal performanslarını güçlü bir şekilde koruduklarını belirten Kaptan, 'Ciromuz yüzde 5 artışla 867 milyon avroya, FAVÖK ise yüzde 3 artışla 245 milyon avroya ulaştı. İkinci çeyrekte hem ciro hem de FAVÖK yıllık bazda yüzde 14 artarak ilk yarıyı güçlü bir şekilde tamamlamamızı sağladı. Geçen yıl karlılığı olumsuz etkileyen, avronun güçlenmesinden kaynaklanan nakit çıkışı oluşturmayan, ertelenmiş vergi ve kur çevrim giderlerinin aksine, bu yıl net karımız yeniden pozitife döndü. Antalya Havalimanı'nda yeni ticari alanların hizmete açılması yiyecek-içecek ve duty free gelirlerimizi desteklerken, yolcu başına ticari gelirimiz de artış gösterdi' şeklinde konuştu.

Orta Asya'daki yatırımlarına da değinen Kaptan, 'Almatı Havalimanı'ndaki azınlık hissedarı KIF'in, 2021 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi kapsamındaki satım opsiyonunu kullanma kararı doğrultusunda, Almatı Havalimanı'ndaki kalan yüzde 15 payın 133 milyon ABD doları bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya vardık. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte havalimanının tamamına sahip olacağız. Almatı Havalimanı güçlü operasyonel performansını sürdürmekte olup, Orta Asya'nın önde gelen havacılık merkezlerinden biri olarak stratejik önemini artırmaya devam etmektedir. Almatı'daki yatırımlarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Yılın geri kalanında yolcu başına uygulanan tarifelerde beklediğimiz kademeli artışların, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün gelirler üzerindeki etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Almatı'da havacılık gelirlerini artırmaya, operasyonel verimliliği geliştirmeye ve uzun vadeli değer oluşturmaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından terminal ve apron yatırımlarımıza başladık. Bu yatırım programını 2028 IATA yaz sezonu başlamadan önce tamamlamayı planlıyoruz. Orta Doğu'daki gerilime bağlı olarak hava sahası kapanışlarından etkilenen Gürcistan'da ise, bölgedeki şartların iyileşmeye başlamasıyla birlikte yolcu büyümesi Haziran ayında yeniden ivme kazandı. Mevcut şartların devam etmesi halinde, bu toparlanmanın yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz. İlk yarı sonuçlarımız, değişen piyasa şartlarına rağmen iş modelimizin dayanıklılığını ve çeşitlendirilmiş portföyümüzün sağladığı avantajları bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımıza, operasyonel mükemmeliyete ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer oluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, özverili çalışmaları ve katkıları için tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bize duydukları güven ve verdikleri sürekli destek için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi.