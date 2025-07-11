Duruşmanın dünkü oturumunda yaşanan gerilim nedeniyle verilen aranın ardından, bugün taraflar duruşma huzurunu bozmamaları konusunda tutuklanmakla uyarıldı. Halit Ergül, denetimlerle ilgili soruya “Otelin güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi” diyerek yanıt verdi.

Türkiye’yi yasa boğan, aralarında çocukların da bulunduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılanması sürüyor. Duruşmalar Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda devam ediyor. Sanık yakınlarının hakaret ettiği iddiasıyla gergin geçen duruşma öncesinde mahkeme heyeti, duruşma düzenini bozanların tutuklanacağı, avukatlar arasında tartışma çıkması durumunda dışarı çıkarılacakları konusunda uyarıda bulundu.

Tutuklu sanık Halit Ergül, müşteki avukatının oteldeki denetimlerle ilgili sorusuna, uygun rapor verildiği için kendilerini güvende hissettiklerini ve duman dedektörü bulunduğunu belirterek yanıt verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin otelde ücretsiz ağırlanıp ağırlanmadığına ilişkin soruya, böyle bir uygulama yapmadığını, fatura kesilip kesilmediğini bilmediğini söyledi. Denetçilerin otelde kalmak istememelerinin otelin güvenli olmamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna ise “Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi” dedi.

Aygaz firmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ergül, bilirkişi raporuna göre LPG sisteminin tam olması durumunda yangının kendiliğinden sönebileceğini, böyle bir eksiklikten haberdar olmadıklarını belirtti. Aygaz ile sözleşmeleri olduğunu, yılda iki kez denetlenmeleri gerektiğini, yangın durumunda gazın kesilmesini beklediklerini ifade etti. Aygaz’ın 2022’den bu yana denetim yapmadığını duruşmada öğrendiğini, denetimlerden geçmenin kendilerini pasif hale getirdiğini ve sözleşmenin hâlâ devam ettiğini söyledi.