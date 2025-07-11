Özel’in operasyonla ilgili kamuoyuna yaptığı değerlendirmelerin ardından savcılık tarafından harekete geçildiği ve açıklamaların incelendiği bildirildi. Bu, Özgür Özel hakkında son dönemde başlatılan ikinci soruşturma oldu. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı değerlendirilen bazı açıklamaları nedeniyle hakkında ayrı bir soruşturma açılmıştı. Her iki soruşturma da kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi tartışmaların dozunun arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi