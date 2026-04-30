

Kaza Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.



Kazayı gören vatandaşlar, araçlarda bulunan kişilerin durumunu kontrol etmek için olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşlar, muhtemel bir yaralanmaya karşı sürücülere yardım ederken, kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.