Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi. Şirkete daha önce verilen faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararın TCMB tarafından alındığı bildirildi.

Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında verildiği ifade edildi. 27 Nisan 2026 tarihli kararla birlikte ParaQR’ın faaliyet izninin sona erdirildiği belirtildi.