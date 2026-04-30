İnegöl Belediyesi, tüm dünyada önemli bir gündem maddesi olan çevre kirliliği ve artan atık sorununa karşı sürdürdüğü sıfır atık mücadelesi kapsamında yeni bir ödüllü yarışmanın startını verdi. Sıfır atık yaklaşımını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, özellikle genç nesillerde farkındalık oluşturmak adına okullar arası “Ödüllü Atık Toplama Yarışması” başlattı. 3 ayrı kategoride yapılacak yarışma ile toplamda 270 bin TL ödül dağıtılacak.

ÖĞRENCİLER HEM ÇEVRE BİLİNCİ KAZANACAK HEM OKULLARINA ÖDÜL KAZANDIRACAK

Öğrencileri çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan yarışma; ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıklar olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Her kategori kendi içinde değerlendirilecek ve en fazla atık toplayan okullar ödüllendirilecek. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomik kazanım sağlanması amaçlanan yarışmada dereceye giren okullar için önemli ödüller hazırlandı. Her kategori için; birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL olmak üzere 90 bin TL ödül verilecek. Toplamda ise 3 kategoride 270 bin TL ödül okulların olacak. Böylece öğrencilerin çevre bilincine katkı sunarken aynı zamanda okullarına da değer kazandırmaları teşvik edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

“Doğayı Koru, Geleceğe Değer Kat” sloganıyla hayata geçirilen yarışma için son başvuru tarihinin 19 Mayıs Salı olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak okullar bu tarihe kadar 715 10 10 no’lu telefondan İnegöl Belediyesi’ni arayarak topladıkları atıkların okullarından alınmasını talep edecekler. Atıklar İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından okullardan teslim alınacak.

SIFIR ATIK, GELECEĞİ KORUMA MÜCADELESİ

Yarışmaya ilişkin bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm okulları bu çevre hareketine destek olmaya davet etti. Sıfır atık çalışmalarının yalnızca bir temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda geleceği koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Sıfır atık konusu bizim ilk günden itibaren çok önemsediğimiz, bu noktada adeta bir mücadele verdiğimiz konu. Şehrimizde sıfır atık hedefiyle sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak planlanan bu yarışmayı da çevreye duyarlı nesiller yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu tür projelerle hem doğayı koruma mücadelesini büyütmeyi hem de toplumsal farkındalığı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yarışmanın öğrenciler aracılığıyla ailelere ve toplumun geneline yayılan bir bilinç oluşturmasını hedefliyoruz. Ödülleri de elimizden geldiğince yüksek tutarak okullarımıza da bu manada fayda sağlamak istedik. Şimdiden tüm okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.