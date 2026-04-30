BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, Mustafakemalpaşa ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi halinde; Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu bölgelerdeki bazı cadde ve sokaklarda 4-9 Mayıs tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların olası kesintilere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.