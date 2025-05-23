Bakan Şimşek, enflasyon tahminlerinde son bir yıla göre ciddi bir gerileme yaşandığını belirterek, “Mayısta 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında ise 8 puan düştü” dedi.

Hanehalkının beklentilerinde nisan ayına göre sınırlı bir artış görülmesine rağmen, geçen yıla kıyasla 16 puanlık bir iyileşme olduğunun altını çizen Şimşek, uygulanan ekonomik programa ve tutarlı iletişim stratejisine dikkat çekti.

Şimşek, “Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı” ifadeleriyle mesajını tamamladı.