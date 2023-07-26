Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, ekonominin başındaki Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili yorumlarda bulunan Altaylı çökertilmiş bir ekonomiye sahip Türkiye için en iyi çözümlerin bu dönemde olduğunu söyledi. Altaylı’ nın açıklamaları şöyle;

“Ekonomi yönetimi şu anda son 7 8 senenin hatta son 5 6 senenin aksine ne yaptığını bilen bir ekonomi yönetimi var. Hepsinin bir gayesi var. Ve önemli bir şey daha yaptılar mesela. Geldiğinden beri Mehmet Şimşek kamu bankalarının toplu satışının önüne geçti. Bunu rakamlara baktığınız zaman görüyorsunuz. İlk başta kamu bankaları biraz bu noktada sallandılar. Hatta biz serbest bırakıcaz diye bir paniklediler. Geçmişte yukarıdan gelen talimat aksi yöndeydi. Bir süreden beri kamu bankaları döviz de satmıyorlar. Türk lirasını yerinde tutmak için. Bunların hepsi aslında yapılan doğru önlemler. Geçmişin 5 6 yılın ağır hasarını ortadan kaldırmak için. Nedir o ağır hasarlar? Müthiş bir kaynak israfı oldu. Merkez Bankası elindeki rezervler kaça olduğu belli olmayan fiyatlarla, niye olduğu belli olmayan fiyatlarla Türk lirasını yalan dolan üzerinden güçlü göstermek, Türk lirasının değer kaybetmediğini göstermek için eldeki bütün kaynaklar birer birer satıldı. Bu gün ortalıkta gerek Bakanlar gerek Cumhurbaşkanının para peşinde koşmasının sebeplerinden bir tanesi budur. İkincisi bu mevcut seçim harcamalarıdır. Bunların hepsini üs tüste koyduğunuz zaman para gerekiyor şu anda bulunan bu vergi artışlarıyla demek ki üçte 2 si hala gerektiği için o yüzden antreniyorum. O yüzden benim bu söylediğim karamsar bir yorum değil. Tam aksine iyimser bir yorum. O beteri de olabilirdi. Şu an da Mehmet Şimşek’in orda olması kızıyoruz eleştiriyoruz bazı açıklamalarına falan filan ama olabileceklerin emin olun ki en iyisidir. Çökertilmiş bir ekonomisi olan bir ülkede bu Mehmet Şimşek’in yaptıklarından başka bir şey yapamazsınız. Şimşek şimdi bize fatura ödetiyor. Bu faturayı geciktirmek mümkün. Şimdi birileri Mehmet Şimşek’e saldırıcaklar. Birileri derken iktidardan birileri. Geçmişte bu hataları yapanlar saldıracaklar. Çünkü onlar günü kurtarma niyetindeler. Mehmet Şimşek ise günü kurtarmayıp çocuklarımızı biraz daha bizden daha az süründürmek istiyor. Biz sürünücez ama çocuklarımız belki rahat edecekler. Mehmet şimşek yerinde kalır rahat eder çalışmaya devam ederse. Diğer taraftan Mehmet Şimşek pes edip kaçarsa veyahut görevden alınırsa çocuklarımız, torunlarımız, torunların torunları bedel öderler. Hala da Türkiye kaldıysa eğer.. “