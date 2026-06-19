Bakanlık, beş farklı pozisyon için personel alacak. Buna göre avukat pozisyonunda 40, elektrik-elektronik mühendisi pozisyonunda 42, inşaat mühendisi pozisyonunda 54, makine mühendisi pozisyonunda 52, harita mühendisi pozisyonunda ise 2 personel istihdam edilecek.

En fazla kontenjanın ayrıldığı iller arasında Ankara 25, İstanbul 12 ve Artvin 4 kişiyle öne çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

2026 YILI SÖZLEŞMELİ AVUKAT VE MÜHENDİS ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak avukat ve mühendis alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan genel ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,

8) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

12) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Avukat pozisyonu için;

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2) Mühendis - 1. Grup pozisyonu için;

a) Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.

3) Mühendis - 2. Grup pozisyonu için;

a) Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.

4) Mühendis - 3. Grup pozisyonu için;

a) Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.

5) Mühendis - 4. Grup pozisyonu için;

a) Üniversitelerin Harita Mühendisliği lisans bölümü ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 22 Haziran 2026 (00.00) - 26 Haziran 2026 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının da sistemde belirlenen yere yüklenmesi gerekmektedir.

3) Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

5) Adayların mezuniyet bilgileri YÖK web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında onaylı diploma veya mezuniyet belgesi istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

6) Adaylar, A-Genel Şartlar başlığının 7'inci maddesinde belirtilen şartı sağladığını e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeyi başvuru sırasında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeyen, eksik veya hatalı olarak yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adaylar, başvuru işlemini gerçekleştirirken III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak sisteme yüklemekten sorumlu olacaktır. Adayların, başvuru için talep edilen belgelerin herhangi birinin eksik veya hatalı olarak yüklemesi durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

3) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesi ile belgelendirmek,

4) Avukat pozisyonuna müracaat edecek adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesi,

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türünde asgari ve üzerinde KPSS puanına sahip olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- GÖREVE BAŞLAMA

1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar, yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

1) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin çalışma yeri (il geneli) ve saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

2) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde e-posta ve faks ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472