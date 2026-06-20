Ekonominin durma noktasına geldiği Bolivya'da OHAL ilan edildi. Bu karar ordunun devreye girmesinin önünü açtı; OHAL, ordunun barikatları kaldırmak ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla daha geniş çapta devreye girmesine olanak tanıyor.

Ekonominin durma noktasına geldiği Bolivya'da OHAL ilan edildi. Bu karar ordunun devreye girmesinin önünü açtı; OHAL, ordunun barikatları kaldırmak ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla daha geniş çapta devreye girmesine olanak tanıyor.

EKONOMİNİN SEYRİNDE PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Reuters'ın aktardığına göre; ülkede dolar sıkıntısı giderek artarken Paz, bütçe açığını azaltmak amacıyla uzun süredir devam eden yakıt sübvansiyonlarını aniden kesmişti.

Daha sonra yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak ve halkın tepkisini çeken toprak reformlarını geri almak için adımlar atılmasına karşın protestolar büyüdü. Sendikalar ücret artışları, yakıt ve dolar kıtlığının sona erdirilmesi ve Paz’ın istifasını talep etti.