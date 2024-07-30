Fatih Belediyesi, üniversiteye giriş sürecindeki öğrencilere destek olmak amacıyla ‘Destek Yanında’ tercih çadırını Fatih Merkez Kütüphanesi önünde kurdu.

Fatih Belediyesi, üniversiteye giriş sürecindeki öğrencilere destek olmak amacıyla ‘Destek Yanında’ tercih çadırını Fatih Merkez Kütüphanesi önünde kurdu. Çadırda, uzman eğitmenler ve danışmanlar, YKS tercihlerinde öğrencilere rehberlik ve motivasyon desteği sağlanıyor.

Proje amacının gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve eğitim hayatlarına doğru yön vermelerine yardımcı olmak olduğunu belirtilirken, çadırda öğrencilere YKS tercihleri konusunda hem detaylı bilgi veriliyor, hem de merak ettikleri sorular yanıtlanıyor. Eğitmenler tarafından kariyer planlamaları konusunda rehberlik edilmekte.

“Bu zamana kadar her alanda nasıl destekçileri olduysak bu aşamada da gençlerimizin yanındayız”

Konuyla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Üniversite yolunda başarıyla ilerleyen gençlerimizi kutluyorum. Gece gündüz çalışıp çabalayarak tercih aşamasına geldiler. Şimdi, bütün yaşamlarına etki edecek, oldukça önemli bir kararın eşiğindeler. Bu zamana kadar her alanda nasıl destekçileri olduysak bu aşamada da gençlerimizin yanındayız. YKS tercih dönemindeki gençlerimizin puanlarına, sıralamalarına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre kendilerine en uygun bölümleri seçebilmeleri amacıyla Fatih Merkez Kütüphanemizin önünde bir destek çadırı kurduk. Burada rehber hocalarımız ücretsiz danışmanlık hizmeti verecekler. Tercih aşamasındaki gençlerimizi destek çadırımıza bekliyoruz. Ülkemizin umudu gençlerimize başarılar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi tarafından gençlerin başarıya ulaşmaları için gerçekleştirilen tercih çadırı etkinliği 2 Ağustos Cuma günü son bulacak.