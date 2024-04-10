Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, son yayınında AKP'nin yerel seçimlerdeki başarısız sonuçlarının ardından parti içinde yapılacak değişikliklere dair bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Portakal'ın iddialarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra görevden almayı planladığı isimleri belirlemiş durumda.

Portakal, AKP'de görevden alınacak isimlerle ilgili detayları izleyicilerle paylaşırken, özellikle iki önemli ismi gündeme getirdi. İstanbul ve Ankara İl Başkanları Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe'nin bayram sonrasında görevden alınacağını belirtti. İkisinin de seçimlerde başarısız olduğunu vurgulayan Portakal, bu iki ismin Erdoğan tarafından görevden alınacağını kesin bir dille ifade etti.

Ayrıca, Portakal'ın kulis bilgilerine göre, 3 ya da 4 bakanın da görevden alınabileceği konuşuluyor. Genel başkan yardımcılarından bazılarının da değişiklikler kapsamında görevden alınacağına dair spekülasyonlar bulunuyor. Bayram sonrasında AKP içinde önemli değişikliklerin yaşanacağı ve parti kadrolarında revizyonların gerçekleşeceği belirtiliyor.

AK Parti'de değişikliler olacak' diyen Portakal'ın açıklamaları şu şöyle;

"Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler onları size söyleyeyim isim olarak. HAKAN HAN ÖZCAN VE OSMAN NURİ KABAKTEPE İstanbul İl Başkanı'yla Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. 3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de bir takım değişiklikler olacak."