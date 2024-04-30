Balıkesir’in Erdek ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs, yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda Atatürk Mahallesi, Çevreyolu Caddesi’nde bahçeli müstakil bir ikamette E.H. isimli bir şahsın esrar yetiştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince bahse konu adrese yapılan operasyonda ikametin bahçe kısmında gizlenmiş vaziyette pet bardaklara ekilmiş 50 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan E.H. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.