İnegöl'deki çete hakkında karar verildi; işte tutuklananlar

İnegöl'de düzenlenen dev operasyonda yakalanan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hanım ağa olarak belirtilen D.T. isimli kadının yönettiği çetenin üyelerinin 1 yılda 12 eylem yaptığı öğrenildi. Silahla tehdit, yağma, gasp, çek-senet tahsilatı, mala zarar verme, sözde mahkeme kurma suçlarını işledikleri tespit edilen çete üyelerinin evlerinde 56 milyon TL'lik çek senet, 5 milyon TL para ele geçirildi. Hakkı S.'nin ise çete yöneticiliği yaptığı öğrenildi.

Bursa il emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü tarafından ulusal çaplı amaçlı suç örgütünün Bursa il merkezi ve İnegöl ilçesinde faaliyet gösterdikleri bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda Sarallar suç örgütü’ne mensup şüpheli şahısların Bursa ili genelindeki eylemler tespit edildi. Bursa,İstanbul,Ankara,Trabzon,Sakarya,Yalova, İzmir ve Diyarbakır ilinde toplam 27 şahsın yakalanmasına yönelik 44 adreste (10 iş yeri-34 ikamet) 26.04.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suç örgütüne yapılan eşzamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet ve ve işyerlerinde yapılan aramalarda 16 adet tabanca, toplam değeri 56 Milyon 434 bin TL olan 53 adet çek ve senet, 1272 adet farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 Türk Lirası, 123 bin 800 Amerikan doları, 20 bin 800 Euro ve iki adet lüks araç operasyon kapsamında ele geçirildi.

Suça karıştığı tespit edilen örgüt üyesi şüphelilerden;

HS (57), OA(49),FE(36),ED(40)FG(53),EO(42),OY(31),DT(41),TT(42),FA(51),FA(43),AS(38),AA(37),HE(44),YA(19),ABŞ(33),DY(38),AH(20),KS(20),AO(17),İTA(26),EC(38),SE(37),ZS(37),DS(24),ARA(27),AA(56) adliyeye sevk edildiler.

HEPSİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 27 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildiler.