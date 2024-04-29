Trendyol Süper Lig’de 34. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray galibiyet serisini sürdürürken, Fenerbahçe de Beşiktaş’ı yenerek haftayı galibiyetle geçti.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası oynanan 10 maçla tamamlanırken, toplam 35 gol atıldı. Alanyaspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçları haftanın en gollü mücadeleleri oldu. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, haftanın açılış maçında Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15’e yükseltti. Kadıköy’de oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yendi ve şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı. Sarı-kırmızılılar 34 maç sonunda 93 puana ulaşırken, sarı-lacivertliler 89 puanla ikinci sırada yer aldı. Sahasında Gaziantep ekibine karşı 2-0 geriden gelerek 3 puana uzanan Trabzonspor ise puanını 58’e yükseltti ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor’un yanı sıra, düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep FK, hafta sonu oynanan müsabakalarda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3

Sivasspor - Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa - Samsunspor: 1-0

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1

Hatayspor - Başakşehir: 1-2

Pendikspor - Kayserispor: 1-2

Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-2

Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-2

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: 4-1