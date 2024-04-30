İstanbul’un Beykoz ilçesinde motosikletli bir şahıs tarafından iş yeri kurşunlandı. Olayda içeride bulunan dükkan sahibi yaralandı.

Olay, saat 22.30 civarında Beykoz Kavacık Mahallesi Kürşat Caddesi 11 numarada bulunan Uluçınar Çiftliği adlı bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs iş yerine motosiklet ile gelerek, dükkan sahibini hedef alıp 3 kez tetiğe bastı. Olayda içeride bulunan dükkan sahibi İsmail Karakoç’un bacağından vurulduğu anlaşıldı. Olayı görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karakoç’u Ümraniye Devlet Hastanesine sevk etti. Polis olayla ilgili cadde boyu güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek titiz bir çalışma başlattı.