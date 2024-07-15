İstanbul Fatih’te çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii’nden Saraçhane’ye doğru yürüyüş gerçekleştiriliyor. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüş dron ile havadan görüntülendi.